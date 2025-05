Caccia Lorenzo Biagiarelli | La riforma? Alimenta il nostro rapporto perverso con gli animali Così il governo raccoglie voti

Lorenzo Biagiarelli analizza come la recente riforma alimentare del governo alimenti un rapporto problematico con gli animali, rivelando la strategia politica sottesa a queste decisioni. Con un occhio attento al consenso elettorale, la battaglia contro la carne coltivata e l'enfasi sulla caccia evidenziano il legame tra scelte alimentari e interessi elettorali, in un Paese dove i cacciatori rappresentano una parte significativa della popolazione.

“ Ogni azione del governo, da quando è in carica, e del ministero dell’Agricoltura, è tesa a raccogliere consenso. Pensiamo alla battaglia contro la carne coltivata o quella sul meat sounding. Questa riforma va nella stessa direzione, se pensiamo che i cacciatori in Italia sono circa mezzo milione. Un bacino elettorale enorme “. Lo ha detto lo chef e autore Lorenzo Biagiarelli, a teatro con lo spettacolo prodotto da Loft Carne. Animali da mangiare, animali da salvare, ospite de ilFattoQuotidiano.it in una diretta sulla riforma della caccia con l’avvocato del Wwf, Domenico Aiello, e il giornalista Alberto Marzocchi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it