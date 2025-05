Byd sotto la lente di Pechino Il caso delle auto usate

Il colosso cinese BYD, recentemente protagonista di una crescita fulminea in Europa, si trova ora al centro dell'attenzione di Pechino per la gestione del mercato delle auto usate. Nonostante il sorpasso a Tesla, l'azienda deve affrontare sfide significative che mettono in luce i suoi punti deboli, tra cui un'improvvisa riduzione dei listini. Cosa significa questo per il futuro del settore automobilistico?

Byd, il giorno dopo. Anche l’invincibile armata cinese, quel costruttore che sta spingendo all’angolo le case automobilistiche europee, ha i suoi punti deboli. Riavvolgendo brevemente il nastro, f resco di sorpasso a Tesla in Europa, il colosso di Shenzhen ha annunciato poche ore fa un taglio dei listini fino al 35% su oltre 20 modelli elettrici e ibridi plug-in. Una mossa volta anche a smaltire le scorte e che senza ombra di dubbio ha rinfocolato la concorrenza al ribasso in Cina dopo alcuni mesi di tregua. Oggi Byd controlla circa il 30% delle vendite in Cina, ma vede il suo primato sempre più insidiato... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Byd sotto la lente di Pechino. Il caso delle auto usate

