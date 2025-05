Bussa a casa della madre della ex ma scappa quando sente che sta chiamando i Carabinieri | a processo

Un uomo di 34 anni è finito a processo dopo aver violato un ordine restrittivo recandosi a casa della madre della sua ex. La fuga, scatenata dalla richiesta d'aiuto della donna ai Carabinieri, ha portato all'apertura di un'inchiesta. Difeso dall'avvocato Teresa Giurgola, il caso solleva interrogativi sulla violenza domestica e il rispetto delle normative giudiziarie.

"Presto mamma, chiama i Carabinieri, cotto casa c'è il mio ex", lui sente tutto e scappa, ma ormai ha violato l'ordine del giudice e finisce sotto processo. Protagonista della vicenda un uomo di 34 anni, difeso dall'avvocato Teresa Giurgola, finito davanti al giudice del Tribunale penale di...

