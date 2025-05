Bus tram e metro più monopattini e bici elettriche novità | Voucher promo per chi acquista un abbonamento GTT

GTT potenzia il trasporto pubblico a Torino ampliando la sua rete di servizi in sharing con nuove partnership con Dott e Lime. Grazie all'introduzione di monopattini e biciclette elettriche, i cittadini potranno muoversi in modo più sostenibile e conveniente. Inoltre, sono disponibili voucher promozionali per chi acquista un abbonamento GTT, incentivando così l'uso del trasporto pubblico integrato.

