Buon compleanno Silvana de Mari Elenoire Casalegno…

In questo articolo celebriamo i compleanni di diverse personalità di spicco, da artisti a politici, che condividono il giorno speciale. Tra i nomi illustri troviamo Elenoire Casalegno, Silvana de Mari e Kylie Minogue, insieme a figure significative come Francesco Specchia e Rudolph Giuliani. Un’occasione per riflettere sui loro contributi e augurare a ciascuno di loro una giornata indimenticabile.

Buon compleanno Francesco Specchia, Elenoire Casalegno, Silvana de Mari, Paola Ronchi, Kylie Minogue, Cesare Ruperto, Rudolph Giuliani, Daniela Gasparini, Giuseppe Sala, Laura Bianconi, Laura Marinoni, Andrea Marcucci, Alessandro Melchiorri, Chiara Mastroianni, Roberto Goretti, Mattia Rosso, Davide Carcuro, Karima, Federica Jasmeen Giura, Antonio Rozzi. Oggi 28 maggio compiono gli anni: Paola Ronchi, dirigente d’azienda; Cesare Ruperto (100 anni), giurista, ex presidente corte costituzionale; Mario Antozzi, ex calciatore; Francesco Monterisi, cardinale, arcivescovo; Bepi de Marzi, compositore, direttore di coro, organista; Gianfranco Sardagna, ex cestista; Bruno Ferrari, politico; Emilia Sarogni, scrittrice, saggista; Giovanni de Min, ex calciatore; Gaetano Veneto, politico, accademico, avvocato; Maria Carazzi, politica; Renato di Lorenzo, ingegnere, scrittore, giornalista... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Silvana de Mari, Elenoire Casalegno…

