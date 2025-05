Buon adidas Superstar x Labrum Africa Day a tutti coloro che lo festeggiano

In occasione del Labrum Africa Day, festeggiamo l'innovativa collaborazione tra Adidas e Labrum, che porta una ventata di freschezza alla storica silhouette delle Superstar. Questo anno si preannuncia ricco di successi per il marchio, con la recente nomina del fondatore Foday Dumbuya tra i finalisti del prestigioso BFC/GQ Designer Fashion Fund. Scopriamo insieme come questa partnership sta elevando il mondo della moda.

L'adidas Superstar se la sta cavando piuttosto bene quest'anno e grazie alla nuova Labrum x adidas Superstar, le cose stanno per migliorare ancora. Solo due settimane dopo essere stato annunciato tra i finalisti del BFCGQ Designer Fashion Fund di quest'anno, il founder di Labrum, Foday Dumbuya, ha svelato la sua prima collaborazione con le Superstar. Un omaggio all'Africa Day (che, per la cronaca, si celebra il 25 maggio), questa sneaker si presenta in suede Core Black, con dettagli rossi e verdi ispirati alla bandiera panafricana. Quando la Superstar debuttò per la prima volta negli anni '60, era dotata della classica punta in gomma a "conchiglia"...

