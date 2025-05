Bullismo Lacovara | Approccio sistemico di scuole e famiglie per contrastare problema

Il bullismo e il cyberbullismo continuano a rappresentare sfide significative per le scuole e le famiglie. Dal 2007, con la creazione di un osservatorio regionale, si sono avviate iniziative per affrontare queste problematiche. Tuttavia, dati recenti evidenziano che tali fenomeni sono ancora diffusi, richiedendo un impegno rinnovato e un approccio sistemico per promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo per i giovani.

"Il bullismo e il cyberbullismo non sono problemi recenti. Già nel 2007 abbiamo costituito a livello regionale un primo osservatorio sul bullismo, ovvero un prima risposta sistemica a questo fenomeno. Tuttavia il problema è ancora evidente, come abbiamo visto dai dati emersi oggi: uno studente su tre ha subito atti di bullismo quindi .

