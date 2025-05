Bullismo Di Paola | Mondo dello sport grande agenzia formativa ha responsabilità civile

Il Coni e le Federazioni sportive non si limitano al successo agonistico, ma svolgono un ruolo cruciale nell'educazione e nella formazione dei giovani. Questo articolo esplora come il mondo dello sport si configuri come una terza agenzia formativa, dopo famiglia e scuola, e sottolinea la responsabilità civile che ne deriva, con particolare attenzione alle problematiche del bullismo.

"Il Coni, lo sport e il mondo delle Federazioni possono sembrare solo legate al primato agonistico ma non è così: siamo una grandissima agenzia formativa, la terza dopo la famiglia e la scuola. Per questo lo sport organizzato che si riconduce al Coni è consapevole della grandissima responsabilità che la società civile ci

