Bullismo Carlo Verdone | Combattiamolo con sport e aggregazione

In un recente videomessaggio, Carlo Verdone ha lanciato un appello contro il bullismo durante la Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. Sostenendo il primo Rapporto dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, l'attore sottolinea l'importanza di sport e aggregazione come strumenti efficaci per combattere il fenomeno, promuovendo un messaggio di solidarietà e inclusione tra i giovani.

Carlo Verdone ha inviato un videomessaggio alla Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, dove è stato presentato il primo Rapporto dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. L'articolo Bullismo, Carlo Verdone: “Combattiamolo con sport e aggregazione” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

