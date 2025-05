Buffy l' ammazzavampiri | tributo a Michelle Trachtenberg nel revival

Nel revival di "Buffy l'ammazzavampiri", un tributo speciale sarà dedicato a Michelle Trachtenberg, l'iconica Dawn Summers, scomparsa prematuramente a febbraio. Sarah Michelle Gellar ha condiviso ricordi commoventi della collega e amica, onorando il suo impatto nella serie cult degli anni '90. Questo omaggio celebra la vita e il contributo di Trachtenberg all'amato universo di Buffy, mantenendo viva la sua memoria tra i fan.

La nuova serie sequel del cult anni '90 di Joss Whedon dedicherà un omaggio all'interprete di Dawn Summers, scomparsa prematuramente a febbraio. Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare della compianta collega e amica in Buffy, l'ammazzavampiri Michelle Trachtenberg, scomparsa a soli 39 anni lo scorso 26 febbraio. L'attrice e produttrice della serie revival sulla Cacciatrice ha confermato che la serie omaggerà la memoria di Trachtenberg, che ricoprì il ruolo della sorellina di Buffy, Dawn Summers. L'omaggio della serie revival di Buffy a Michelle Trachtenberg "Faremo qualcosa" ha confermato Gellar in un'intervista "Faremo ciò che è giusto"... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buffy l'ammazzavampiri: tributo a Michelle Trachtenberg nel revival

