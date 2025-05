Buffy l’Ammazzavampiri | Il piano originale per Angel avrebbe cambiato totalmente la serie

Negli annali della televisione, "Buffy l'ammazzavampiri" ha saputo conquistare generazioni di fan, specialmente con il finale della seconda stagione, "Becoming". Tuttavia, un piano alternativo per il personaggio di Angel avrebbe potuto rivoluzionare l'intera narrazione. Scopriamo insieme come le scelte originali degli scrittori avrebbero potuto plasmare il destino della serie e dei suoi amati protagonisti.

“Becoming”, il finale in due parti della seconda stagione di Buffy l’ammazzavampiri, rimane uno degli episodi preferiti dai fan a quasi 30 anni dalla sua messa in onda. La triste conclusione della seconda stagione della serie ha visto Buffy ( Sarah Michelle Gellar ) impalare Angel ( David Boreanaz ) con una spada incantata e mandarlo all’inferno. Questo ha scosso profondamente la fanbase più affezionata della serie. Come hanno potuto, il creatore della serie Joss Whedon e soci, uccidere un personaggio così importante nella serie? E, cosa ancora più scioccante, l’idea iniziale per il personaggio era una scomparsa definitiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Buffy l’Ammazzavampiri: Il piano originale per Angel avrebbe cambiato totalmente la serie

