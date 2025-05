Buffon sentenzia | La Juve ha centrato l’obiettivo minimo non era così scontato Conte lascia il Napoli? A differenza di altri io dico che…

Gigi Buffon commenta il raggiungimento dell'obiettivo minimo della Juventus, sottolineando come non fosse scontato, e analizza le recenti decisioni di Antonio Conte, lasciando aperta la riflessione sul suo possibile ritorno. In un'intervista ricca di spunti, l'ex portiere si confronta con le sfide attuali e il futuro delle sue ex squadre.

Buffon dubbioso sul possibile futuro di Antonio Conte: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve. L’ex portiere della Juve Gigi Buffon ha parlato a margine del triangolare tra le seconde squadre di Serie C per analizzare vari temi tra cui il possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero. IL MONDIALE – «C’è grande attesa e un po’ di curiosità. La certezza è che è il nostro unico obiettivo, l’unica cosa a cui pensare nei prossimi 6 mesi perché vogliamo qualificarci senza se e senza ma». LA FINALE DI CHAMPIONS – «Emotivamente e fisicamente qualcosa lasci per strada. Essere campioni quali sono loro, con il lignaggio del campione, significa anche avere il focus giusto per superare anche l’eventuale avversità di una sconfitta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon sentenzia: «La Juve ha centrato l’obiettivo minimo, non era così scontato. Conte lascia il Napoli? A differenza di altri, io dico che…»

Buffon: «Il Napoli ha l’osso in bocca, difficilmente se lo lascerà sfuggire. Conte alla Juve? Non è così scontato» - Gigi Buffon, ex portiere ora capo delegazione della Nazionale, ha commentato la corsa scudetto, sottolineando che il Napoli ha "l’osso in bocca" e difficilmente si farà scappare il titolo. 🔗continua a leggere

