Buffon | "Tifare contro l'Inter in finale sarebbe da piccoli uomini Non credo Conte lasci Napoli Italia al Mondiale senza se e senza ma"

In un evento a Solomeo, Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha espresso le sue opinioni sulla finale contro l'Inter, affermando che sarebbe un atteggiamento da "piccoli uomini". Inoltre, ha evidenziato l'importanza della qualificazione dell'Italia al Mondiale e la fiducia nella permanenza di Conte, sottolineando la determinazione della squadra nel raggiungere obiettivi ambiziosi.

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gigi Buffon, ha parlato a margine dell`evento organizzato a Solomeo in provincia di Perugia e che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Buffon: "Italia al Mondiale senza se e senza ma. Fare paragoni con la mia Juve √® deleterio. Non credo Conte lasci Napoli" - In una recente dichiarazione a Solomeo, Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha ribadito la determinazione della squadra nel competere al prossimo mondiale, escludendo qualsiasi possibilit√† di confronti con la sua Juventus. 🔗continua a leggere

