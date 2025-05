Buffon | "Oggi un Chiellini non giocherebbe perché non ha filtrante Non capisco più cosa vuole la gente"

Gigi Buffon, ex portiere di Juventus e della Nazionale italiana, ha espresso perplessità sulle attuali esigenze del calcio moderno, commentando che un giocatore come Chiellini non troverebbe spazio oggi per via della mancanza di filtrante. Le sue dichiarazioni sono emerse durante la presentazione del Golden Boy 2025, un evento che celebra i migliori giovani talenti nel panorama calcistico.

L`ex portiere di Juventus e Nazionale italiana Gigi Buffon, ora capo delegazione azzurro, ha parlato alla presentazione del Golden Boy 2025 in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Tudor psicologo della Juventus: «Quando hai davanti Chiellini, Buffon e Bonucci li motivi in un modo ma quando hai una squadra diversa… Un allenatore deve fare anche questa cosa» - Nella conferenza stampa pre Juve-Udinese, Igor Tudor ha sottolineato l'importanza del ruolo psicologico dell'allenatore. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Buffon: "Oggi un Chiellini non giocherebbe perché non ha filtrante. Non capisco più cosa vuole la gente" - L'ex portiere di Juventus e Nazionale italiana Gigi Buffon, ora capo delegazione azzurro ... Un Cannavaro, un Ferrara, un Chiellini (tutti e tre presenti in sala), oggi non lo farebbero giocare… un ... 🔗Lo riporta calciomercato.com

Juve: Buffon rinnova fino al 2017, Chiellini fino al 2018 - 18:07 - Nel corso di una conferenza stampa a Vinovo, Andrea Agnelli ha annunciato i rinnovi per Buffon (fino al 2017) e Chiellini (fino al 2018). Il presidente bianconero non ha nascosto le ... 🔗Da tgcom24.mediaset.it

Juve, Buffon e Chiellini rinnovano. Pirlo corre verso la Lazio - Giovedì la Juventus sarà nuovamente in campo nel pomeriggio quando saranno ufficiali i rinnovi di Buffon e Chiellini. Alle 12 è infatti prevista una conferenza stampa a Vinovo alla quale ... 🔗Segnala quotidiano.net