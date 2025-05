Buffon punge | Psg Inter? Non tifare nerazzurri è da piccoli uomini

Gianluigi Buffon, storico ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale, ha espresso le sue opinioni sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. In un'intervista, ha lanciato una provocazione ai tifosi, sottolineando che non tifare per i nerazzurri è un atteggiamento da "piccoli uomini". Scopriamo le sue dichiarazioni e il contesto di queste affermazioni.

Buffon si è espresso verso la partita tra PSG e Inter in finale di Champions League: le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus. Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale e storico ex portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni dei media presenti. L’ex capitano dell’Italia è stato stuzzicato anche sulla finale di Champions League tra Inter e PSG in programma sabato prossimo a Monaco di Bavier LE PAROLE – «Per chi farò il tifo? Io tifo per chi merita di vincere. Ma se vince un’italiana, va molto bene. Anche quando giocavo non tifavo mai contro, lo trovo da uomini piccoli, è una cosa che mi dà fastidio» CONTE – «A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buffon punge: «Psg Inter? Non tifare nerazzurri è da piccoli uomini»

