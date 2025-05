Buffon | Non sono convinto che Conte lascerà Napoli

L'ex portiere della Nazionale e della Juventus, Gianluigi Buffon, ha speso delle parole sul futuro di Conte, accostato anche al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Buffon: “Non sono convinto che Conte lascerà Napoli”

Conte e il ritorno alla Juventus, Buffon esce allo scoperto: “Da marzo…” | VIDEO CM.IT - Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale Capo Delegazione della Nazionale, si è espresso sul possibile ritorno di Conte a Torino. 🔗continua a leggere

