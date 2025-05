Bufera su Amato Cerno | che tristezza un ex premier che sputa sulla bandiera italiana

Una controversa dichiarazione di Giuliano Amato ha sollevato polemiche in Italia. Durante un intervento a Bolzano, l'ex premier ha difeso la neosindaca di Merano, Zeller, che ha rifiutato di indossare la fascia tricolore. Queste affermazioni hanno suscitato indignazione, evidenziando un certo disprezzo nei confronti della bandiera italiana, alimentando un acceso dibattito sul rispetto dei simboli nazionali.

Nella sua lectio ben poco magistralis a Bolzano, Giuliano Amato difende la neosindaca di Merano Zeller che ha rifiutato platealmente di indossare la fascia tricolore. Non solo. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, ex premier e a tanto così dal Quirinale, per assecondare la pleata ha criticato pesantemente Bettino Craxi e ha spiegato che certe polemiche vanno attutite, ossia censurate. Il commento del direttore Tommaso Cerno.