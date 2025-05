Bucine Nuovo lastricato per la splendida frazione di Rapale

Il 31 maggio alle 17.30 si inaugurerà il nuovo lastricato di Rapale, frazione del Comune di Bucine. Questo progetto di riqualificazione, finanziato con fondi europei e comunali, rappresenta un significativo passo avanti per la valorizzazione del territorio, con un investimento totale di 136.000 euro. Un'opera attesa dalla comunità, che migliorerà la fruibilità e l'estetica della zona.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Sarà inaugurato sabato 31 maggio alle ore 17.30 il nuovo lastricato della frazione di Rapale, nel Comune di Bucine, frutto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi europei e comunali. L’opera, dal valore complessivo di 136.000 euro, è stata sostenuta per 107.369,38 euro dal GAL Aretino nell’ambito del PSR 2014–2020 - Misura 7.6.1, mentre il restante importo (28.630,62 euro) è stato coperto con risorse comunali. Il progetto, redatto dall’architetta Ilaria Burzi su incarico dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, che ha richiesto l’attivazione di una sorveglianza archeologica affidata al dott... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine. Nuovo lastricato per la splendida frazione di Rapale

