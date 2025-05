Btp Italia raccoglie 528 miliardi in due giorni

Il Btp Italia ha raggiunto un notevole traguardo, raccogliendo 5,28 miliardi di euro in soli due giorni. Questo titolo di stato indicizzato all'inflazione, con scadenza a giugno 2032, ha visto un'ottima partecipazione da parte degli investitori, che hanno sottoscritto oltre 63.000 contratti nella seconda giornata. Scopriamo i dettagli di questa riuscita emissione e le opportunità per i risparmiatori.

Il Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi in due giorni. Il titolo di stato indicizzato all'inflazione con scadenza giugno 2032, nella seconda giornata ha raggiunto 2,14 miliardi, con 63.946 contratti sottoscritti. Nella prima giornata il Btp Italia ha raccolto 3,14 miliardi. L'offerta ai risparmiatori retail va avanti fino a gioved√¨ e fino al 30 per gli investitori istituzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi in due giorni

