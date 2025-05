Bryan Cranston in lizza per un ruolo importante nel reboot degli X-MEN

Bryan Cranston potrebbe entrare nel mondo dei supereroi: secondo le ultime indiscrezioni, l'attore è in lizza per un ruolo cruciale nel reboot degli X-Men. Dopo un anno di rumor sui suoi colloqui con i Marvel Studios, si fanno avanti dettagli su uno dei personaggi che il protagonista di Breaking Bad potrebbe interpretare. Gli appassionati sono in trepidante attesa di scoprire ulteriori sviluppi.

Bryan Cranston in lizza per un ruolo importante nel reboot degli X-MEN È passato quasi un anno da quando sono emerse le prime indiscrezioni su un possibile incontro tra Bryan Cranston e i Marvel Studios. Ora, potremmo avere notizie su almeno uno dei personaggi che la star di Breaking Bad e Malcolm dovrebbe interpretare. L’attore non ha mai esitato a esprimere interesse per il genere supereroistico. Tuttavia, sebbene sia stato spesso scelto dai fan per interpretare cattivi come Lex Luthor e Mister Sinister, non gli è mai capitato. Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH riporta che Bryan Cranston è in lizza per il ruolo del Professor X nel prossimo reboot degli X-Men dei Marvel Studios... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

X-Men: Marvel vuole offrire a Bryan Cranston il ruolo di Charles Xavier nel reboot? [RUMOR]; X-Men: Daniel Day-Lewis è in lizza per il ruolo di Magneto nel film reboot prodotto dai Marvel Studios [RUMOR]; X-Men: Bryan Cranston è in lizza per interpretare Xavier nel film reboot prodotto dai Marvel Studios [RUMOR]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bryan Cranston chi è: biografia e filmografia - Bryan Cranston è diventato noto al mondo intero grazie al ruolo di Walter White in “Breaking Bad”, ma a oggi è uno degli attori più apprezzati del cinema e non solo. Con due Tony award come ... 🔗Come scrive dilei.it

Bryan Cranston sul successo della sua carriera: "Ci è voluta tanta fortuna e tanto tempo" - Ormai è una star mondiale eppure Bryan Cranston è esploso tardi nella sua carriera, ottenendo i ruoli che lo hanno reso famoso quando aveva già fatto parecchia gavetta: ecco il suo racconto con ... 🔗cinema.everyeye.it scrive

Malcom, Bryan Cranston è felicissimo di essere tornato nel revival: "Mi mancava" - Terminate le riprese del revival di Malcom, Bryan Cranston ha raccontato cosa ha provato a tornare nei panni del personaggio di Hal. 🔗Si legge su comingsoon.it