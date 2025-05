Brutale aggressione a San Sisto Due fermati altri due ricercati Sono accusati di tentato omicidio

Nella notte del 12 maggio, San Sisto è stato teatro di una brutale aggressione che ha portato a un accoltellamento. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato all'arresto di due cittadini tunisini, mentre altri due sono attivamente ricercati. Tutti sono accusati di tentato omicidio, gettando luce su un episodio di violenza che ha scosso la comunità.

Due sono stati fermati, due ancora ricercati. Le indagini sull’accoltellamento di San Sisto, avvenuto nella notte del 12 maggio, sono arrivati a una svolta. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno individuato i presunti responsabili, cittadini tunisini senza fissa dimora, nei confronti dei quali l’ufficio diretto da Raffaele Cantone ha disposto il provvedimento d’urgenza, rilevando il rischio concreto che gli indagati potessero far perdere le loro tracce. E così, per due di loro, al momento sembrerebbe essere successo, mentre gli altri due presunti componenti del gruppo, sono stati portati in carcere... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brutale aggressione a San Sisto. Due fermati, altri due ricercati. Sono accusati di tentato omicidio

