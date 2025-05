BrumBrum dalla fondazione di Alberto Genovese all’ingresso nella strategia digitale di Stellantis

BrumBrum, fondata da Alberto Genovese, ha evoluto il concetto di mobilità usata online, emergendo come player chiave nel panorama digitale. Parte integrante dell'ecosistema di Stellantis, la sua storia riflette l'adattamento alle nuove dinamiche di mercato e la crescente digitalizzazione del settore automobilistico. Scopri come questa impresa innovativa ha trasformato la buying experience per i consumatori.

BrumBrum è oggi un marchio attivo nel settore della mobilità usata online, parte dell'ecosistema digitale di Stellantis. Ma la sua storia imprenditoriale inizia diversi anni prima, a Milano, da un'intuizione maturata nel contesto della crescente digitalizzazione del mercato consumer e delle piattaforme e-commerce. Fondata da Alberto Genovese, già noto per esperienze imprenditoriali di successo in ambito assicurativo e tecnologico, BrumBrum nasce con l'obiettivo di innovare radicalmente il processo di acquisto e noleggio di auto usate in Italia. L'elemento distintivo della piattaforma è stato fin dall'inizio la verticalizzazione del modello operativo: BrumBrum ha integrato logistica, ispezione, ricondizionamento e distribuzione, garantendo un'esperienza utente completamente online, sicura e trasparente

