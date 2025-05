Brian Chesky | Il futuro di Airbnb? È il mondo reale

In occasione della presentazione delle 26 esperienze di Airbnb con i campioni olimpici per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il CEO Brian Chesky ha condiviso la sua visione sul futuro della piattaforma. Sottolineando come la sua app offra solo un "biglietto di accesso" per vivere esperienze autentiche, Chesky ha enfatizzato l'importanza di esplorare il mondo, costruire comunità e favorire l'incontro tra le persone.

