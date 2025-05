Bremer analizza la stagione della Juve | Stagioni come questa lasciano l’amaro in bocca ma adesso… La lucidità e la carica del difensore brasiliano impressionano i tifosi – FOTO

In una stagione caratterizzata da alti e bassi, Bremer si afferma sempre più come punto di riferimento per la Juventus. Il difensore brasiliano, noto per la sua lucidità e carica, continua a ispirare i tifosi anche in attesa del suo ritorno in campo. Con un recente messaggio sui social, Bremer dimostra il suo attaccamento alla squadra, rendendosi protagonista anche oltre il rettangolo verde.

Bremer è sempre più leader della Juve: in attesa del suo ritorno in campo, lancia un nuovo messaggio social che “scalda” i tifosi. Il difensore della Juve Gleison Bremer continua a essere protagonista sui social e a supportare tutto il mondo bianconero. L’ultimo post su Instagram è un resoconto della stagione, che culmina con una carica ulteriore in vista del Mondiale per Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) PAROLE – « Una stagione come quella appena conclusa non può che lasciare l’amaro in bocca: avremmo voluto regalare più gioie ai nostri tifosi perché siamo la Juventus e non possiamo accontentarci mai, ce lo richiede la nostra storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer analizza la stagione della Juve: «Stagioni come questa lasciano l’amaro in bocca, ma adesso…». La lucidità e la carica del difensore brasiliano impressionano i tifosi – FOTO

