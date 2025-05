Breaking Bad | uno dei personaggi più amati deve la sua esistenza alla sitcom How I Met Your Mother

Nel mondo della televisione, alcune delle idee più brillanti nascono da fortunate coincidenze. È il caso di "Breaking Bad", dove il personaggio di Saul Goodman, inizialmente concepito per un breve arco narrativo, ha conquistato il pubblico grazie alla magistrale interpretazione di Bob Odenkirk. Sorprendentemente, la sua esistenza è legata a "How I Met Your Mother", dimostrando come le sitcom possano influenzare dramas iconici.

Spesso, le migliori idee nel mondo della TV nascono da coincidenze fortunate. È il caso di Breaking Bad, una serie costruita su momenti di geniale improvvisazione. Uno degli esempi più noti è il personaggio di Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk: inizialmente previsto solo per quattro episodi, è diventato talmente popolare da restare fino alla fine della serie e ottenere uno spinoff tutto suo, Better Call Saul. Ma c'è di più. La presenza di Saul ha portato, indirettamente, alla nascita di un altro personaggio amatissimo: Mike Ehrmantraut, interpretato da Jonathan Banks.

