Branchini | Allegri? Non mi piace alimentare le voci

L'agente Giovanni Branchini è intervenuto su Sky Sport rilasciando delle dichiarazioni su Massimiliano Allegri, accostato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Branchini: “Allegri? Non mi piace alimentare le voci”

Ne parlano su altre fonti

Branchini, agente di Allegri: “Max a Napoli o a Milano? Per ora non lo vedo da nessuna parte” - Giovanni Branchini, agente FIFA. “Noi stiamo soffrendo in questi anni una carenza di talenti assoluti. Abbiamo una lega che sembra aver inziiato a funzionare bene nell’ultimo periodo. L’importante è ... 🔗Riporta gianlucadimarzio.com

Branchini, agente di Allegri: “Fino a quando le cose non si materializzano..” - Ecco le parole dell'agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, in merito alle voci sul futuro del suo assistito, ma non ... 🔗Secondo msn.com

Branchini: “Gasperini? Il suo divorzio con l’Atalanta non è una cosa semplice” - L’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Tra i temi affrontati c’è anche quello legato al giro di allenatori:”C’è movimento. In questo momen ... 🔗msn.com scrive