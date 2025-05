BPER lancia lo spazio digitale gratuito BPER Civic Hub

BPER annuncia il lancio di BPER Civic Hub, uno spazio digitale gratuito dedicato a promuovere competenze e buone pratiche nel Terzo Settore e nella Pubblica Amministrazione. Questa iniziativa sottolinea l'impegno della banca nel favorire sinergie tra il settore pubblico e privato sociale, contribuendo così a uno sviluppo sostenibile e collaborativo delle comunità .

BPER conferma il suo impegno per accompagnare lo sviluppo del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione e lancia BPER Civic Hub, uno spazio digitale gratuito per la diffusione di competenze e buone pratiche di collaborazione emergente tra settore pubblico e privato sociale, in linea con i paradigmi della co-progettazione, della partecipazione civica e dell’amministrazione condivisa. BPER Civic Hub nasce nel solco della rilevazione dei bisogni emersi durante le dieci tappe del Piano di ascolto del Terzo Settore realizzato da BPER Bene Comune nell’autunno 2024. Creare alleanze e reti, far evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione, creare competenze innovative sono alcuni tra i principali temi emersi... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BPER lancia lo spazio digitale gratuito BPER Civic Hub

