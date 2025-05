Bortolazzi | Al Milan c’è confusione Theo e Leao non sono campioni Sarri …

Nel dibattito sul futuro del Milan, l'ex calciatore Mario Bortolazzi esprime la sua opinione riguardo alla situazione attuale della squadra. Con un focus su Theo Hernandez e Rafael Leao, Bortolazzi sottolinea che i due giocatori non stanno ancora dimostrando il loro potenziale da campioni. Inoltre, si delinea il possibile arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, aumentando le aspettative tra i tifosi.

Mario Bortolazzi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sul possibile arrivo di Maurizio Sarri in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bortolazzi: “Al Milan c’è confusione. Theo e Leao non sono campioni. Sarri …”

Su questo argomento da altre fonti

Bortolazzi duro: Non vedo campioni nel Milan. Leao, Theo, hanno dimostrato poche volte di esserlo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bortolazzi: “Non vedo bene Gasperini alla Juventus” - Mario Bortolazzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Gasperini. L'articolo Bortolazzi: “Non vedo bene Gasperini alla Juventus” proviene da JuveNews.e ... 🔗Si legge su msn.com

TMW Radio - Bortolazzi: "Milan, non è questione di allenatore: il gruppo non è così unito" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Mario Bortolazzi. Che ha detto la sua sul momento in casa Milan: "Difficile capire la ... Evidentemente c'è qualcosa nel gruppo ... 🔗Secondo milannews.it

Calcio: Suso, al Milan c'è troppa confusione - Al Milan "c'è troppa confusione". Parola di Suso che, a Sky Sport, commenta le difficoltà dei rossoneri negli ultimi anni: "La situazione non era bella, c'era confusione. Abbiamo cambiato tanti ... 🔗Scrive ansa.it