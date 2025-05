Borse europee caute Milano in rialzo con Ftse Mib e titoli principali

Le Borse europee si mantengono prudenti, con gli investitori focalizzati sul deficit statunitense. Milano spicca nel panorama, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,67%, trainato dalle performance positive di Tenaris, Banco Bpm e Leonardo. Questo rialzo riflette la resilienza del mercato italiano nonostante il contesto cauteloso a livello globale.

Le Borse europee si muovono sostanzialmente caute con gli investitori che si concentrano sul deficit degli Stati Uniti. Milano continua a fare eccezione con il Ftse Mib che sale dello 0,67% sulla scorta del buon passo di Tenaris (+3,97%), Banco Bpm (+2,98%), Leonardo (+2,54%), Unicredit (+1,75%). Francoforte registra un +0,22%, Parigi un +0,2%. E anche Londra è sulla stessa strada (+0,22%). L'indice d'area del Vecchio Continente segna un +0,11% con immobiliare e industriali in evidenza. Lo spread tra Btp e Bund si stabilizza su 99 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,53%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee caute, Milano in rialzo con Ftse Mib e titoli principali

