Borse Asia Pacifico caute dopo il rally di Wall Street e decisione di Trump sui dazi

Le borse dell'Asia e del Pacifico mostrano un atteggiamento cauto dopo il recente rally di Wall Street, in seguito alla decisione del presidente Trump di rinviare l'imposizione di dazi del 50% all'Unione Europea. A Tokyo, gli investitori hanno avviato prese di profitto, portando il Nikkei a stabilizzarsi, mentre si attende un'ulteriore evoluzione delle dinamiche commerciali globali.

Borse di Asia e Pacifico all'insegna della cautela dopo il rally di Wall Street sulla decisione del presidente Usa Donald Trump di rinviare l'introduzione di dazi del 50% all'Ue. Piatta Tokyo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto quando il listino di riferimento Nikkei si assestava sui massimi in due settimane. Poco mossa Shanghai (+0,04%). Deboli Hong Kong (-0,66%) e Shenzhen (-0,19%). Forte invece Seul (+1,25%) grazie ai guadagni dei titoli tecnologici. L'attesa è di un avvio in calo per l'Europa, così come sono negativi i future su Wall Street. Tra i macro già diffusi l'occupazione tedesca che esta stabile ad aprile... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse Asia Pacifico caute dopo il rally di Wall Street e decisione di Trump sui dazi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borse, la riapertura di Londra e Wall Street è attesa in rialzo, ma Europa e Asia sono caute. Occhio al ri.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Borse Asia Pacifico caute dopo il rally di Wall Street e decisione di Trump sui dazi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Borse, la riapertura di Londra e Wall Street è attesa in rialzo, ma Europa e Asia sono caute. Occhio al risiko e alle auto - Le oscillazioni della politica di Trump non fanno che indebolire il biglietto verde rispetto alle altre principali valute e ne beneficia l'euro. Borse europee attese poco mosse. Riflettori accesi su a ... 🔗Riporta msn.com

Borsa: Asia in ordine sparso, future positivi, Tokyo +0,96% - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, senza reagire al rinvio a luglio dei dazi Usa sull'Unione Europea, che spinge invece i future sul vecchio continente. Tokyo ha gu ... 🔗Si legge su msn.com

niños de África llorando porque reciben su primer zumo