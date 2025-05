Borsa | l' Europa chiude in calo tra dazi e tensioni geopolitiche

Le Borse europee chiudono in calo, gravate dalle preoccupazioni per le nuove politiche sui dazi degli Stati Uniti e dalle tensioni geopolitiche crescenti. Gli investitori rimangono cauti in attesa dei risultati di Nvidia e delle prospettive per il settore dell'intelligenza artificiale, con Francoforte che segna una flessione significativa. L'incertezza continua a dominare i mercati, alimentando l'ansia tra gli operatori.

Le Borse europee chiudono in calo, mentre non si placa il clima di incertezza provocato dalle mosse americane sui dazi. Sui mercati pesano anche le tensioni geopolitiche, mentre si è in attesa dei conti di Nvidia e le prospettive per il settore dell'intelligenza artificiale. In flessione Francoforte (-0,78%), Londra (-0,59%), Parigi (-0,49%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in calo tra dazi e tensioni geopolitiche

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borse europee in calo, Piazza Affari chiude a -0,73%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,8%), male auto e lusso. Salgono Bper e Pop.Sondrio; Borse, l’Europa chiude in rosso tra Moody’s e Trump: Milano (-2,9%) la peggiore. Giù anche Wall Street; Borsa: l'Europa chiude in calo tra dazi e tensioni geopolitiche. 🔗Ne parlano su altre fonti

Borsa: l'Europa chiude in calo tra dazi e tensioni geopolitiche - Le Borse europee chiudono in calo, mentre non si placa il clima di incertezza provocato dalle mosse americane sui dazi. (ANSA) ... 🔗Secondo ansa.it

Borsa: l'Europa debole dopo Wall Street, Milano +0,3% - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street in terreno positivo, con il clima di incertezza provocato dalla guerra commerciale con le mosse degli Stati Uniti sui dazi. (ANSA) ... 🔗Segnala ansa.it

Borsa oggi 28 maggio: l’Europa peggiora in attesa di Nvidia, Milano resiste con banche e Tenaris. Occhi su Stellantis – DIRETTA - Le borse europee invertono la rotta, ma Piazza Affari sale con Tenaris dopo l’annuncio del buyback – Segui la DIRETTA • MERCATI Tensione per le pressioni sul mercato obbligazionario di Gabriella Brusc ... 🔗Come scrive msn.com

Borsa di New York in calo, Europa chiude in segno misto