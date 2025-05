Borsa di Milano in rialzo | Ftse Mib a 40 431 punti Tenaris guida la crescita

La Borsa di Milano registra un andamento positivo, con il Ftse Mib in aumento dello 0,77% a 40.431 punti. A sostenere il mercato è la performance di Tenaris, che balza del 4,2% grazie al lancio di un significativo programma di riacquisto azioni da 1,2 miliardi di dollari. Buone notizie anche per Banco Bpm e Unicredit, che beneficiano di recenti aggiornamenti da parte di Moody's sul settore bancario.

Borsa di Milano positiva con il Ftse Mib che sale dello 0,77% a 40.431 punti. A dare lo slancio al listino la corsa di Tenaris (+4,2%) che ha lanciato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,2 miliardi di dollari. In luce Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+1,91%) dopo Moody's sulle banche e in attesa che si definisca la partita sul risiko che si intreccia con i ricorsi al Tar e il nodo del golden power. Sale anche Mps (+1,3%). Tra gli altri bene Leonardo (+1,95%) e Prysmian (+1,94%). Poco mossa Stellantis (+0,59%) dopo la scelta del nuovo ceo Antonio Filosa. Vendite su Tim (-1,04%) mentre si allungano i tempi per la restituzione dallo Stato, che nel 1998 aveva incassato un canone non dovuto, di un miliardo di euro...

