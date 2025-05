Borsa di Milano chiude stabile Btp Italia raccoglie 528 miliardi

La Borsa di Milano chiude in leggero rialzo (+0,01%), mantenendo una posizione stabile in un contesto europeo caratterizzato da un andamento negativo. Nel frattempo, il Btp Italia continua a suscitare interesse, registrando nel secondo giorno di collocamento un totale di 2,14 miliardi di euro raccolti, per un totale di 5,28 miliardi in due giorni.

La Borsa di Milano (+0,01%) chiude poco mossa, in controtendenza rispetto all'andamento negativo degli altri listini europei. Prosegue il collocamento del Btp Italia che nel secondo giorno raccoglie 2,14 miliardi con 63.946 contratti. In due giorni il titolo di stato ha raccolto 5,28 miliardi di euro. Lo spread tra Btp e Bund è stabile in chiusura a 98 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,53%. A Piazza Affari scivola Stellantis (-2,2%), nel giorno della scelta del nuovo amministratore delegato ed in linea con il settore europeo. In calo anche Iveco (-1,8%) e Ferrari (-0,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude stabile, Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi

