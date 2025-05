Bormio incorona Del Toro il Giro infiamma la Valtellina aspettando le Olimpiadi

Bormio celebra la vittoria di Isaac Del Toro nella 17esima tappa del Giro d’Italia, consolidando la sua leadership con un coraggioso attacco a pochi chilometri dal traguardo. Questo evento, che infiamma la Valtellina, si svolge in un'atmosfera di attesa per le prossime Olimpiadi. Il ciclista messicano del team Uae Emirates si è imposto al termine di una gara entusiasmante, superando il francese Rom e segnando un momento significativo nella competizione.

Bormio, 28 maggio 2025 – Isaac Del Toro vince la 17esima tappa del Giro d’Italia, la San Michele all'Adige-Bormio di 155 km e rafforza la sua maglia rosa. Il messicano del team Uae Emirates si impone con uno scatto a poco più di un chilometro dall’arrivo di Bormio, precedendo di 4’’ il francese Romain Bardet (Picnic PostNL) e l'ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Nella classifica generale Del Toro precede Carapaz di 41’’ e il britannico Simon Yates (Visma Lease a Bike) di 51". La tappa di domani – la 18ª tappa - partirà da Morbegno, attraverserà Lecco e la sua provincia e si concluderà a Cesano Maderno dopo 144 km. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bormio incorona Del Toro, il Giro infiamma la Valtellina aspettando le Olimpiadi

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro reagisce e vince a Bormio! Benissimo Pellizzari e Caruso, Tiberi esce di classifica

