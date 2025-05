borghi il vice sindaco sarà il nipote matteo

Il comune di Borghi celebra il ritorno di Sauro Borghi, ufficialmente proclamato vice sindaco, con un tocco di originalità: il balcone del municipio è stato adornato con una ghirlanda di roselline all'uncinetto. Il suo successore, il nipote Matteo, sarà al suo fianco in questa nuova avventura amministrativa, segnando un legame familiare forte e un impegno rinnovato per la comunità.

Sauro Borghi, che lunedì pomeriggio alle 19.15 è stato ufficialmente proclamato per succedere a se stesso, è già pienamente operativo. Per festeggiarne il ritorno ieri il balcone del municipio – a sorpresa - è stato decorato con una sorta di ghirlanda, composta da tante roselline fatte a uncinetto. E per tutta la serata del risultato in città è stata festa con circa 300 persone che si sono accalcate intorno al vincitore. E' stata la fine di un castigo anche perché il commissariamento non era dovuto a sospetti illeciti nell'amministrazione, ma semplicemente ad un errore formale nel deposito delle liste nel 2024...