BOOM! Mara Venier nell’agenzia di Beppe Caschetto

Mara Venier, la rinomata conduttrice di Domenica In, è pronta a una nuova avventura professionale, firmando con l'agente Beppe Caschetto. Un cambiamento significativo, considerando la sua storica collaborazione con Lucio Presta, che segna un momento cruciale nel panorama televisivo italiano. In un periodo delicato, Venier continua a dimostrare la sua capacità di reinventarsi e di affrontare sfide nuove.

Sarà che il momento è delicato; sarà che ci sono scelte importanti da fare; sarà che Mara Venier è sempre pronta a sparigliare le carte. Davide Maggio può annunciarvi che la conduttrice di Domenica In sta per firmare con un agente ‘nuovo’ di zecca: Beppe Caschetto. Storicamente legata a Lucio Presta e all’avvocato Patriarca, Mara non ha mai avuto vincoli ufficiali negli ultimi anni. Quanto meno fino a pochi giorni fa quando è entrata nella scuderia di ITC2000. Caschetto continua, dunque, ad accogliere volti noti. E se fino a qualche tempo fa la sua agenzia era votata principalmente all’informazione e ad un intrattenimento “ da puzza sotto al naso “, negli ultimi tempi c’è un’apertura all’ entertainment puro con volti fin troppo pop come Balivo, De Martino e persino Zorzi... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Mara Venier nell’agenzia di Beppe Caschetto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti tv, Sinner-Alcaraz boom su Rai1 (e Domenica In batte Verissimo). Giro d'Italia al 10% su Rai2; Ascolti Tv: Amici regna, male Vespa. Bene Fazio e Report, boom Sinner-Alcaraz; Ascolti tv ieri 18 maggio: Maria De Filippi travolge Bruno Vespa (senza strafare), boom per Sinner e Fazio saluta; Chi è Shel Shapiro: il boom negli anni '60 con i The Rokes/ Carriera e vita privata del cantante oggi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica In, Mara Venier in lacrime nell’ultima puntata. Sul ritorno a settembre: “Chi vivrà vedrà” - Mara Venier appare molto commossa durante l'ultima puntata di stagione di Domenica in. L'appello dei colleghi: "Torna a settembre!" ... 🔗Secondo msn.com

Mara Venier: “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta. Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi” - Mara Venier ospite del Festival della tv di Dogliani è intervenuta sulla questione nata dopo la dichiarazione di Fiorello su Domenica In ... 🔗Segnala fanpage.it

Ascolti tv, Sinner-Alcaraz boom su Rai1 (e Domenica In batte Verissimo). Giro d'Italia al 10% su Rai2 - La finale degli Internazionali di Roma, persa dal tennista altoatesino, vale per il primo canale il 37,7% di share ... 🔗Segnala affaritaliani.it

Mara Venier in lacrime nell’ultima puntata di Domenica In ????