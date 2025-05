BOOM! Gabriele Corsi verso Domenica In

Il 2025/2026 segna un possibile cambiamento per "Domenica In", con Gabriele Corsi alla conduzione corale. Tuttavia, sorgono dubbi sulla vera coralità del programma, soprattutto con la presenza di Mara Venier. Nonostante le perplessità , la Direzione Intrattenimento Daytime è determinata a trovare una squadra affiatata per il nuovo format dello show domenicale.

Conduzione corale. Questo sembra il must della Domenica In 20252026. Nutriamo molti dubbi sulla coralità di una Domenica In che veda nel ‘coro’ anche Mara Venier, ma la Direzione Intrattenimento Daytime sembra intenzionata a non demordere ed è al lavoro per selezionare i compagni di lavoro della Signora della Domenica. Possiamo anticiparvi che, archiviata l’ipotesi Giletti, tra i nomi presi in considerazione per il contenitore di Rai 1 c’è Gabriele Corsi. Il commentatore dell’Eurovision potrebbe dar vita ad un gioco sul quale aleggia ancora il mistero. Probabile possa trattarsi di un game musicale... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it