Bonus idrico non erogato a Palermo | M5S sollecita l' Amap

Il Movimento 5 Stelle di Palermo fa pressing su Amap per l'erogazione del bonus sociale idrico, fondamentale per le famiglie in difficoltà economica. Attraverso una nota ufficiale, il M5S chiede all'amministratore unico Giovanni Sciortino di attivare immediatamente il supporto previsto dall'Arera, sottolineando l'importanza di garantire questo aiuto essenziale per il benessere dei cittadini.

"Abbiamo inviato oggi una nota ufficiale all'amministratore unico di Amap, Giovanni Sciortino, per sollecitare l’immediata erogazione del bonus sociale idrico previsto dall’Arera (l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente e destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Bonus idrico non erogato a Palermo": M5S sollecita l'Amap

