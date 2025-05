Bonus casa | arrivano 10 000 euro anche senza fare i lavori ma devi sbrigarti

Il Bonus casa offre la possibilità di ottenere fino a 10.000 euro, senza la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione. Questa misura è rivolta a specifiche categorie e rappresenta un'opportunità vantaggiosa da cogliere al più presto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come accedere a questi sgravi.

Bonus casa, sgravi fino a 10mila euro per alcune categorie: di che cosa si tratta, non servono lavori di ristrutturazione Negli ultimi anni, il Governo ha cercato di venire incontro alle esigenze di larghe fette della popolazione elargendo diversi Bonus casa. In particolare, per chi ha dovuto provvedere a lavori di manutenzione e ammodernamento, magari.

