Bonus affitto 2025 quando viene pagato

Nel 2025 non verrà erogato il bonus affitto a livello nazionale, a causa dell'assenza di rifinanziamento del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla legge 431/1998. Questa situazione, determinata dalla Legge di Bilancio, potrebbe avere impatti significativi sui locatari, a meno di future misure correttive. Analizziamo le conseguenze di questa novità e le possibili alternative per chi cerca supporto.

Nel 2025 non è previsto un pagamento nazionale del bonus affitto come negli anni passati. La Legge di Bilancio non ha rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla legge 4311998. Questo significa che, salvo interventi successivi, per tutto l’anno mancheranno i contributi statali destinati alle famiglie con basso reddito per sostenere il pagamento dell’affitto. Tuttavia, alcune Regioni e città possono aver mantenuto in vita iniziative locali. Chi è interessato può monitorare il sito della propria Regione di residenza o chiedere informazioni presso il proprio Comune, per conoscere tempi e modalità di presentazione della domanda... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus affitto 2025, quando viene pagato

