Boninsegna ammette | Le due finali perse non mi vanno giù ora ho una speranza per l’Inter di Inzaghi col PSG

Roberto Boninsegna, storico attaccante dell'Inter, riflette sulle due finali perse dal club, esprimendo il suo dispiacere ma anche una rinnovata speranza per la squadra di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG. In un'intervista con la Gazzetta dello Sport, Boninsegna condivide le sue emozioni e le aspettative per questo attesissimo confronto.

L’ex attaccante dell’Inter, Roberto Boninsegna, ha voluto dire la sua in vista della finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’ Inter, Roberto Boninsegna, si è espresso così sulla finale di Champions League dei nerazzurri contro il PSG, ripensando a quella finale di Coppa dei Campioni persa da lui contro l’Ajax nel 197172. LA FINALE DI COPPA CAMPIONI PERSA CONTRO L’AJAX – « Sono macigni che non vanno mai giù. Ma se penso che l’unico trofeo internazionale che ho vinto, la Coppa Uefa, me lo ha dato la Juve, la principale rivale della mia Inter, mi sembra di essere su Scherzi a Parte... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boninsegna ammette: «Le due finali perse non mi vanno giù, ora ho una speranza per l’Inter di Inzaghi col PSG»

Cosa riportano altre fonti

