Bonifica nel nuovo porto di Molfetta | recuperate 10 bombe della Seconda Guerra Mondiale

A Molfetta, si è conclusa con successo l'operazione di bonifica nel nuovo porto, durante la quale sono state recuperate dieci bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. L'intervento, realizzato in due giorni dagli artificieri dell’11° reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, è stato condotto in collaborazione con il Nucleo Sdai, garantendo la sicurezza dell'area portuale e dei cittadini.

A Molfetta è terminata l'operazione di bonifica da ordigni bellici nell'area del nuovo scalo portuale. L'intervento è durato due giorni. Gli artificieri dell’11° reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, in collaborazione con il Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bonifica nel nuovo porto di Molfetta: recuperate 10 bombe della Seconda Guerra Mondiale

