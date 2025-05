Bonifica dell' amianto dall' area sportiva | al via lavori per oltre 150mila euro

Sono ufficialmente avviati i lavori di bonifica dell’area sportiva di Voltana, per un investimento superiore a 150mila euro. Questa iniziativa, frutto del tornado del 2023, rappresenta il terzo intervento di bonifica e prevede la rimozione completa dei primi centimetri di terreno contaminato da amianto. L'obiettivo è garantire un ambiente sicuro e salubre per la comunità.

