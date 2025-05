Bonelli rivela | Esercitazione di caccia F35 israeliani a Foggia poi bombardano Gaza E attacca il governo | Vergogna

Recenti esercitazioni di caccia F35 israeliani nella base di Foggia sollevano gravi preoccupazioni. Il 32esimo Stormo dell’Aeronautica militare italiana ha autorizzato queste operazioni, che hanno portato a bombardamenti su Gaza. In un acceso dibattito, Bonelli attacca il governo italiano, accusandolo di complicità in azioni militari contro i diritti umani. Questo episodio solleva interrogativi etici sul ruolo dell'Italia nel conflitto israelo-palestinese.

“Alcune settimane fa nella base militare di Foggia il 32esimo Stormo dell’Aeronautica militare italiana ha ospitato caccia F35 israeliani per esercitazioni nel cielo militare italiano. Avete consentito a quei caccia 35 che poi sono tornati in Israele di andare a bombardare a Gaza, vi dovreste vergognare. Avete garantito una esercitazione militare su una base italiana ai caccia che poi vanno a bombardare Gaza, vergogna”. Lo ha rivelato il deputato di Alternativa verdi sinistra Angelo Bonelli in aula alla Camera durante il Question time rivolto al governo. Interrogando il ministro Luca Ciriani, Bonelli ha chiesto la revoca del memorandum Italia-Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonelli rivela: “Esercitazione di caccia F35 israeliani a Foggia, poi bombardano Gaza”. E attacca il governo: “Vergogna”

