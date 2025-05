Bonelli denuncia | A Foggia esercitazioni degli F35 israeliani poi usati per colpire Gaza

In un contesto di crescente tensione internazionale per la situazione a Gaza, la denuncia di Bonelli mette in luce l'ironia della politica italiana: mentre si elevano le critiche a Israele per il conflitto, il nostro Paese ospita esercitazioni degli F-35 israeliani presso l'aeroporto militare di Amendola, a Foggia. Questi aerei, utilizzati per colpire Gaza, sollevano interrogativi sulle prioritĂ del governo italiano.

Mentre aumentano le pressioni internazionali su Israele per il massacro in corso a Gaza anche l'Italia inizia ad usare toni piĂą decisi, ospitando però al contempo esercitazioni militari di caccia israeliani nei propri cieli. Precisamente all'aeroporto militare di Amendola, a Foggia. La denuncia è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bonelli denuncia: "A Foggia esercitazioni degli F35 israeliani, poi usati per colpire Gaza"

L’accusa di Bonelli alla Camera: «L’Italia ha ospitato le esercitazioni degli F35 israeliani, che poi tornano a bombardare Gaza» - Durante il question time alla Camera, Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi, ha accusato il governo italiano di aver ospitato esercitazioni degli F35 israeliani, che successivamente sono stati utilizzati per bombardare Gaza. 🔗continua a leggere

GAZA Bonelli: “Base di Foggia ha ospitato F-35 israeliani che bombardano Gaza” - FOGGIA - Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha sollevato una pesante accusa ... 🔗Riporta statoquotidiano.it

Bonelli: “Esercitazioni di F35 israeliani su cieli italiani” - Ancora scintille in Aula alla Camera durante il question time durante la replica del ministro Luca Ciriani a un quesito di Avs. Nella replica il ministro per i Rapporti con il parlamento ha parlato di ... 🔗Scrive repubblica.it

