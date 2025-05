Bologna uomo trovato morto in casa | fermata la moglie

Tragedia a Bologna, dove Giuseppe Marra, 58 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Zanolini. Le indagini hanno portato al fermo della moglie, portando a galla dettagli inquietanti su questa drammatica vicenda. La scoperta del corpo è avvenuta ieri, dando avvio a un'inchiesta da parte delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è Giuseppe Marra, 58 anni. Immagine di repertorio È stata fermata la moglie di Giuseppe Marra, l’uomo di 58 anni rinvenuto privo di vita in via Zanolini a Bologna. Il corpo è stato scoperto nella giornata di ieri e subito sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Bologna Centro. Il provvedimento della Procura. La misura cautelare è stata disposta nella notte dalla Procura della Repubblica di Bologna, su decisione del Pubblico Ministero Manuela Cavallo. A finire in carcere è stata una donna di 56 anni, moglie della vittima, assistita dall’avvocata Cristiana Soverini... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bologna, uomo trovato morto in casa: fermata la moglie

