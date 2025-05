Bologna si stringe attorno alla Madonna di San Luca | l’appello di Zuppi per la pace

Bologna si unisce in preghiera intorno alla Madonna di San Luca, con l’appello di Zuppi per la pace nelle zone di guerra come Gaza. Un momento di grande solidarietà per i bambini coinvolti e un forte richiamo all’unità e alla speranza, durante la tradizionale benedizione cittadina.

Un momento di preghiera per i bambini che vivono nella violenza e nella guerra e un forte appello alla pace, in particolare per Gaza. Lo ha lanciato nel pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, in occasione della tradizionale benedizione alla città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bologna si stringe attorno alla Madonna di San Luca: l’appello di Zuppi per la pace

24 aprile 2025 Il Bologna conquista la finale di Coppa Italia