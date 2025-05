Bologna per l’omicidio di Giuseppe Marra fermata la moglie Lorenza Scarpante

Nella notte del 28 maggio, Lorenza Scarpante è stata fermata per l'omicidio del marito, Giuseppe Marra, 59enne trovato morto nel loro appartamento a Bologna. Il corpo della vittima, rinvenuto con ferite alla testa, ha avviato un'indagine che ha portato al fermo deciso dalla pm Manuela Comastri. Il caso ha suscitato profonda inquietudine nella comunità.

Nella notte di oggi 28 maggio è stata fermata Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra. Il 59enne era stato trovato morto in casa ieri mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina in via Zanolini a Bologna. Il corpo presentava ferite alla testa. Il fermo l’ha emesso la pm Manuela Cavallo. La 56enne, difesa dall’avvocato Cristiana Soverini, e indagata per omicidio aggravato, è stata portata in un istituto penitenziario, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Marra è stato trovato steso a terra, a pancia in giù, all’ingresso dell’appartamento, dove è stato rinvenuto anche del sangue... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Bologna, per l’omicidio di Giuseppe Marra fermata la moglie Lorenza Scarpante

Cosa riportano altre fonti

Il pub della moglie, le consulenze in Regione e il negozio di cannabis: chi era Giuseppe Marra, ucciso in via Zanolini; Trova il compagno morto all'ingresso di casa, corre in strada ricoperta di sangue; Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue; Omicidio a Bologna, Giuseppe Marra trovato morto in casa in una pozza di sangue: «Indagata la compagna che ha lanciato l'allarme correndo in strada». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giuseppe Marra ucciso a Bologna, fermata la moglie Lorenza Scarpante: è indagata per omicidio, ma lei respinge le accuse - Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto ieri mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a Bologna, con ferite alla testa. Questa ... 🔗Si legge su msn.com

Giuseppe Marra morto in casa, fermata per omicidio la moglie Lorenza Scarpante: «L'ha ucciso». Ma lei nega - È stata fermata nella notte dai carabinieri Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, 59enne trovato morto in casa il 27 maggio mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di vi ... 🔗Lo riporta msn.com

Bologna, trovato morto all'ingresso di casa: moglie fermata per omicidio - (Adnkronos) - E' stata fermata nella notte per omicidio aggravato la moglie di Giuseppe Marra, il 58enne trovato in un lago di sangue, ormai senza vita, all'ingresso del loro appartamento. Il provvedi ... 🔗Scrive msn.com