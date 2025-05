Bologna Parra ceo di Dhl Express visita la Ducati | Partnership sempre più solida

Il 28 maggio 2025, Mike Parra, CEO di DHL Express, ha visitato la Ducati, sottolineando la consolidata partnership tra le due aziende, attiva dal 1999. Innovazione, performance e qualità rimangono i pilastri di una collaborazione che affronta con successo le sfide del futuro, evidenziando l’importanza di un connubio tra logistica e successo automotive.

Bologna, 28 maggio 2025 – Innovazione, performance e qualità: sono queste le parole chiave della storica collaborazione tra Ducati e Dhl Express. Una solida partnership avviata nel lontano 1999 che continua a confrontarsi con le sfide del futuro. E, in questo senso, la visita di Mike Parra, ceo di Dhl Express Europe e membro del board globale, alla sede di Borgo Panigale, ha ribadito la strategica sinergia tra i due brand. Grande appassionato di Formula 1, MotoGP e Indycar, Parra è anche membro del board di Dhl Express Global. L’incontro è stato l’occasione per dibattere sul ruolo fondamentale della logistica nel contesto attuale dei mercati internazionali e per confermare il supporto della nota compagnia di trasporti all’espansione globale delle imprese italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Parra (ceo di Dhl Express) visita la Ducati: “Partnership sempre più solida”

