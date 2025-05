Bologna e Vincenzo Italiano | trattative per il rinnovo del contratto fino al 2028

Il Bologna è in trattative per il rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano fino al 2028. Le discussioni proseguono con intensità, e sebbene l'accordo possa essere imminente, la fumata bianca tarda ad arrivare. Il club rossoblù si dimostra fiducioso, ma intanto osserva l'evoluzione della situazione, consapevole che ogni giorno potrebbe essere quello decisivo.

Tra il Bologna e Vincenzo Italiano si tratta a oltranza. Sapendo che ogni giorno è buono per la fumata bianca, ma che quel giorno ancora non è arrivato. Potrebbe arrivare oggi, o forse domani. Questa almeno è la volontà del club rossoblù, che finora sta assistendo da spettatore non interessato al domino delle panchine che si sta scatenando in serie A. Eppure a Casteldebole tutti sanno, dai dirigenti a Italiano, che prima si sistema il tassello dell'allenatore e prima si potrà cominciare a programmare la nuova stagione. "La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme", ribadiva ieri mattina l'ad Claudio Fenucci nel togliere il velo alla mostra fotografica sull'anno di gloria rossoblù in Salaborsa...

